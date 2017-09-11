Москва, 11 сентября, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Российский рубль смотрится стабильным 11 сентября днем в парах с иностранными валютами. У рубля сейчас есть факторы поддержки, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Во-первых, это сравнительно дорогая нефть — баррель торгуется у максимумов мая текущего года.

Во-вторых, есть спрос на российский долг, в секторе ОФЗ заметны покупатели, которых вдохновляет отсутствие острой фазы напряженности в диалоге России и Запада», — пояснила Бодрова.

На этой неделе начнутся продажи валюты экспортерами перед налоговым периодом, что также выступит в качестве поддержки национальной валюты.

По ее мнению, в своей эйфории рынок упускает из вида вероятность резкого снижения сырьевых котировок, как только ураганы отступят от побережья США и сектор нефтедобычи вернется к прежнему ритму жизни.

«Кроме того, 15 сентября ЦБ РФ с большой долей вероятности понизит ставку, и это выбьет часть спекулянтов из позиций carry trade. В общем-то, происходящее в рублевых парах наводит на мысль о скором развороте тренда», — считает эксперт.

Добавим, 11 сентября доллар США торгуется по 57,17 рубля (-0,3%). Евро стоит 68,61 рубля. (-0,6%). Официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 12 сентября, составляют 57,16 рубля за американскую валюту (повышен на 17 копеек) и 68,64 рубля за евро (понижен на 5 копеек).

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