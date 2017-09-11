Донецк, 11 сентября, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Две танковые роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и до взвода наемников из Великобритании переброшены в Красногоровку, которая находится под контролем Киева. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Andrew Butko Э.А. Басурин

«В районе Красногоровки отмечено прибытие до двух танковых взводов, — сказал он. — Там же зафиксировано прибытие до взвода наемников из Великобритании в расположение 46 батальона специального назначения 92 отдельной механизированной бригады».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые украинские власти направили армию и националистические батальйоны против мирных жителей Донбасса.