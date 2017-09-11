Москва, 11 сентября, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Депутаты «Единой России» в осеннюю сессию намерены сосредоточиться на работе над проектом федерального бюджета на 2018−2020 гг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Флаг партии «Единая Россия»

Кроме того, в осеннюю сессию депутаты намерены отстаивать развитие села, решать вопросы обеспечения социальной защиты граждан.

«Будем оказывать помощь и обеспечивать условия для того, чтобы руководители субъектов РФ могли выполнять более эффективно указы президента, которые защищают как раз права наших граждан», — отметил также парламентарий.

Кроме того, депутаты фракции намерены работать над законодательство в сфере здравоохранения, в частности, в сфере лекарственного обеспечения.

В фокусе внимания парламентариев — вопросы культуры и образования.