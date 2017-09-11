Москва, 11 сентября, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Партия «Справедливая Россия» не намерена признавать выборы в Краснодарском крае, заявил лидер партии Сергей Миронов.

Флаг «Справедливой России»

«Краснодарский край — заповедник дремучего административного ресурса и дремучих вице-губернаторов, которые думают, что все еще живут в 90-х. Что именно на местах администрация решает, какая партия ведет себя «правильно», а какой не место в региональном парламенте», — отметил парламентарий.

«С 23:00 до 3 часов ночи система ГАС-выборы не работала, зависла. Думали, решали, как «подстричь» наши результаты», — отметил Миронов.

В итоге по предварительным данным краевой комиссии, партия набрала на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края около 3,5%.

«Тогда как 14 КОИБов, работавших в Краснодаре, показали для нашей партии результат в 8,2%. По краю средний процент партии, согласно КОИБам, 6,5%, — привел данные Миронов. — Я уже подписал телеграмму главе ЦИК Элле Памфиловой: мы не признаем результатов выборов в регионе, уже на этой неделе будем подавать судебные иски».

В Краснодарском крае 10 сентября прошли выборы депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва.