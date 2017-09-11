Москва, 11 сентября, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Особенностью прошедших выборов стала нулевая толерантность властей к нарушениям, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам сегодня, 11 сентября.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Песков дал положительную оценку действию местных властей при нарушении в ходе выборов.

«Прямо в молниеносном режиме производились увольнения, возбуждались уголовные дела и так далее, что, конечно, не может не вызывать удовлетворения», - сказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, прошедшие выборы обеспечили высокий уровень легитимности.

Комментирую низкую явку избирателей, Песков сказал, что прошедшие выборы почти не отличались от предыдущих лет.

«Это уровень явки, который соответствует общеевропейским тенденциям», - добавил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава правительства России Дмитрий Медведев дал высокую оценку прошедшим выборам в Единый день голосования.

Напомним, 10 сентября в 82 регионах России прошли избирательные компании различного уровня.