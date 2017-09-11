Ярославль, 11 сентября, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор географических наук Евгений Колбовский рассказал, почему не стоит строить небоскребы в Тверицах, сообщает ИА REGNUM.

Страница Facebook Евгения Колбовского Высоткам в Тверицах грозит потоп

На своей странице в Facebook он назвал пять причин, по которым лучше не «городить» небоскребы в Заволжье. Речь идет об оценке проекта планировки многоэтажного микрорайона №9 в Тверицах.

«Причина первая — риск, о котором все почему-то забыли. Когда мы делали Генплан Ярославля 2005 г., то отбивали зону возможного затопления аккурат по первой террасе — вся бывшая пойма (в случае «чего») уйдет под воду. Волна (как известно из моделей, специально построенных для раздела МЧС ГП) будет напорной, а это означает высокий потенциал возможных разрушений. Кто отменил эту зону? Каким документом? Кто возьмет на себя ответственность? Дай Бог здоровья Рыбинской ГЭС (я уж точно не сторонник разговоров о спуске моря), но риски следует уважать. Все аварии последних лет с затопленными кварталами — результат жадности одних, глупости других и безответственности третьих» — приводит первый аргумент ученый.

Вторая причина, по которой лучше воздержаться от строительства многоэтажек в Тверицах, по мнению Евгения Колбовского — гидролого-геоморфологическая.

«Ярославское Заволжье — фрагмент бывшей природной поймы бытовой Волги, состоявшей когда-то из протянутых вдоль берега грив и межгривных понижений. Предки селились тут мудро — на гривах ставили высокие дома (на подклетах), в межгривье разбивали огороды и сенокосы, и всячески берегли-сохраняли притеррасные речки — так называемые «волушки», обеспечивающие дренаж. Разумеется, и при такой застройке при экстремальном половодье дома бывали подтоплены (старики говорят что в высокую воду затапливало и село Смоленское), но функционировавшие староречья и «волушки» со временем позволяли сбрасывать воду. В данном створе Волги волушки «причленялись» к Урочи, которая нынче замучена, и от которой остался только устьевой участок выше Жукова (он же Монастырский, он же Верхний) острова, — его непременно надо спасти. Нынешняя застройка уже привела к запечатыванию всех дренирующих поверхностей и канав, строительство небоскребов вполне довершит эту деятельность, превратив Заволжье в искусственную толщу техногенных грунтов с сопутствующими эффектами подтопления грунтов, подвалов и прочими хорошо известными прелестями» — считает Евгений Колбовский.

Он добавляет, что все последние годы застройщики Ярославля абсолютно безобразно относятся к инженерным изысканиям — повсюду котлованами вскрываются водоносные горизонты, вода просто хлещет и выдавливается вместе с мокрыми песками и глинами, ее блокируют тюбингами и прочими «прелестями современного строительного искусства».

«Вспомните, как устраивался фундамент под отвратительную сарайку «Ауры»… В Заволжье будет хуже — там целая серия водонасыщенных песков глубокой долины Волги. Вторгаясь в сложные природные среды, надо сохранять историческую планировку старинных частей русских городов — помните: предки были не глупее вас, хоть и не смотрели телевизор…» — пишет ученый.

Третья причина, которую он называет — современные вызовы.

«Только что закончена работы по оценке вызовов в связи с изменяющимся климатом для Москвы. Общий вывод большой команды, в составе которой пришлось поработать: чем больше незапечатанных поверхностей и больше «зеленки» в городе — тем больше шансов у города адаптироваться к экстремальным осадкам, засухам, несвоевременным заморозкам и т.д. Способность городской среды адаптироваться к предстоящим «непогодам» напрямую связана с живыми ручьями и реками, открытым задернованным грунтом и деревьями. Ярославль-городок, как известно, Москвы уголок: все эти выводы актуальны и для нас. Сохраняя индивидуальный малоэтажный характер застройки Заволжья, мы обеспечиваем необходимый потенциал для адаптации к будущим напастям» — считает Евгений Колбовский.

Четвертая причина — эстетика среды. Здесь автор высказывается довольно резко:

«Ставить небоскребы на волжской пойме — редкий пример эстетического идиотизма. В таком городе, как Ярославль следует (как в Голландии) принять законы о сохранении исторической линии горизонта — или нашего патриотизма хватает только на то, чтобы орать на стадионах за местную команду? Все волжские города имеют высокий берег с кремлем и старинной городской застройкой и противоположный низкий берег с сохраняющимся «ажурным» освоением бывших пойм. Эта модель сохраняет исторический облик, который ценен сам по себе — если, конечно, мы не «дырка» от туристического бублика, а город, претендующий на центральное место в складывающейся межрегиональной туристической системе. Можно (и давно уже нужно) сделать виды с самых «вантажных» точек левого и правого берегов Волги, паспортизировать их, предложить меры по оптимизации и дальше «не трогать» — пишет он.

Причина пятая, и последняя, с которой, пожалуй, согласятся многие — у нас есть где строить небоскребы.

«Может быть, архитекторам и девелоперам пора прекратить рассматривать город в его административных границах? Хотите модные «сити» в 32 этажа — не вопрос: вот вам Тутаевское моренное плато на более-менее подходящем геологическом цоколе — закладывайте там свой модный город, реализуйте самые смелые идеи. Во всем мире города давно уже планируют не в административных границах, а в пределах так называемого регионального города, то есть договариваясь с окружающими территориями, которые на самом деле оказывают городу множество услуг, или, как это теперь принято — «экосервисных функций». Что мешает нам пойти по этому пути?» — спрашивает Евгений Колбовский.

Напомним, на прошлой неделе состоялась встреча мэра города Ярославля с жителями Твериц. Владимир Слепцов пообещал, что проект скорректируют с учетом всех замечаний и этажность застройки понизят. Утверждать его будут уже на публичных слушаниях.

Пока конкретных сроков начала застройки не обозначено. Земельный участок должен пройти процедуру электронного аукциона. Застройка согласно утвержденному проекту планировки начнется после появления инвестора.