Вашингтон, 11 сентября, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Звезда сериала «Клиника» Зак Брафф в своем Twitter удивился якобы российской рекламе компьютерного мастера «живущего рядом».

Twitter

«Очевидно, в России я занимаюсь ремонтом компьютеров», — написал Брафф.

Twitter

Отметим, что в рекламном объявлении, опубликованном актером, указаны номера телефонов с кодами украинских мобильных операторов: 097 — это код оператора «Киевстар», а 050 — украинский МТС.

В объявлении говорится, что мастер готов «настроить Wi-Fi и интернет» и «удалить вирусы и баннеры». Как актер получил фото рекламы и где оно было сделано — не уточняется.

Зак Брафф в России известен главной ролью в сериале «Клиника». Также он снимался в фильмах «Цена жизни» и «Оз: Великий и ужасный». В 2016 году вышла его режиссерская работа «Уйти красиво».