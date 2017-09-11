Донецк, 11 сентября, 2017, 14:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 10 сентября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 12 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 32 раза, сообщают 11 сентября СМИ народных республик.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 12 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Фрунзе, Желобок, Знаменка, Молодежное, Лозовое, Калиновка, Первомайск.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, подствольные гранатометы ГП-25, крупнокалиберные пулеметы, оружие БМП, стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 32 раза. Под огнем оказались 15 населенных пунктов.

«Штаб АТО» зафиксировал 7 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Майорска.

Напомним, в Донбассе с 25 августа объявлено «школьное перемирие». По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, снижение числа обстрелов наблюдалось только в течение первых нескольких дней после объявления перемирия, после чего стороны вернулись к «обычному» режиму ведения боевых действий.