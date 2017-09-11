Вашингтон, 11 сентября, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Популярный YouTube-блогер Феликс Чельберг, более известный под псевдонимом PewDiePie, обвинён в расизме. Об этом 11 сентября сообщает портал TechCrunch.

Newscrunch.in YouTube-блогер Феликс Чельберг

Инцидент произошёл во время стрима по видеоигре PlayerUnknown's Battlegrounds, в ходе которого Чельберг произнёс слово «нигер».

Это не осталось без внимания одного из основателей студии Campo Santo Шона Ванамана, который заявил, что «этот ребенок зарабатывает деньги на чужих трудах». Он также призвал других разработчиков игр подавать жалобы на блогера за нарушение авторских прав.

После заявлений Ванамана администрация YouTube начала блокировать видео PewDiePie.

Феликс Чельберг — блогер, на YouTube-канал которого подписано более 57 млн человек. Судя по данным Forbes, он за год зарабатывает около $12 млн и занимает первое место среди самых высокооплачиваемых блогеров.