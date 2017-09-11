Волгоград, 11 сентября, 2017, 14:28 — ИА Регнум. В Волгоградской области снят режим ЧС. Решение об отмене особого режима было принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки в регионе и установлением более благоприятных погодных условий, передаёт ИА REGNUM 11 сентября.

Volgograd.ru Последствия пожаров

«Сегодня ситуация стабильная, прогнозируемая, но вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, стоят на особом контроле», — отметил в ходе сегодняшнего оперативного совещания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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Также глава региона напомнил заместителям и руководителям профильных ведомств о поставленных задачах по ликвидации последствий пожаров и оказанию помощи пострадавшим. Доклад об их исполнении должно будет предоставить каждое ведомство.

Напомним, режим ЧС в Волгоградской области был введен 23 августа в связи с резким ухудшением погодных условий и массовыми возгораниями — пожары были зафиксированы в 21 из 38 муниципальных районов и городских округов. Усложнял ситуацию ураганный ветер, который способствовал распространению огня.

Одно из самых сильных возгораний произошло в Дубовском районе, где огонь угрожал сразу нескольким населенным пунктам. Всего к эвакуации было подготовлено порядка пяти тысяч человек.

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Более 150 строений уничтожено природными пожарами в Волгоградской области

В настоящее время пострадавшим в результате пожаров оказывается помощь. На эти цели из резервного фонда правительства РФ и областного бюджета было выделено более 12 миллионов рублей. Полученные средства направлены жителям Ольховского, Иловлинского, Среднеахтубинского, Городищенского, Ленинского, Даниловского районов, а также Михайловки и Волгограда. Также сбор средств для пострадавших проводит региональное отделение Российского детского фонда — открыт благотворительный счёт.

Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека; по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи в связи с частичной утратой имущества, за полностью утраченное — по 100 тысяч на человека. По миллиону рублей выделено семьям погибших в результате пожаров, все расходы на погребение покрыты из муниципального бюджета. Гражданам, получившим легкий вред здоровью, направлено по 200 тысяч рублей, по 400 тысяч рублей — за тяжкий вред.

Как сообщало иа, самая сложная ситуация с пожарами в третьей декаде августа сложилась в Среднеахтубинском, Иловлинском, Михайловском и Даниловском районах, но везде удалось минимизировать ущерб. В целом по региону сгорело порядка 150 строений, преимущественно заброшенные дома и хозяйственные постройки. Пострадали 18 жилых домов, которые являются единственным жильём.