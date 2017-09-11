Пекин, 11 сентября, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Исследователи из китайского Института палеонтологии позвоночных и палеоантрапологии сообщили журналистам об успешном создании первой в мире 3D-модели плакодермы — пластинокожей рыбы, населявшей планету более 400 млн лет назад.

Haplochromis Окаменелость Плакодермы (экземпляр обнаружен в Новгородской области)

Уникальная модель была создана с помощью 3D-печати. В начале 2017 года на территории Австралии были обнаружены окаменелые останки плакодермы, которые сохранились в прекрасном состоянии.

С помощью специального сканера исследователи из КНР создали компьютерную модель древней рыбы, которая в дальнейшем использовалась при 3D-печати. На создание 3D-модели у китайских ученых ушло более трех месяцев, пишет «Чжунго жибао».

«Мы с полной уверенностью можем заявить, что созданная нами модель плакодермы стала первой в мире. Уникальная модель позволит нам и другим ученым пролить свет на эволюцию живых существ на нашей планете», — отметил руководитель группы Ли Цзин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские исследователи и коммерческие организации активно разрабатывают технологию, с помощью которой было бы возможно воссоздать человеческую кожу. Ученым удалось значительно продвинуться в данной сфере — напечатана свиная кожа, по мнению специалистов, точную копию человеческого эпидермиса удастся получить через 2−3 года.