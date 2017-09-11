Киев, 11 сентября, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Украинским пограничникам запретили применять оружие в пункте пропуска «Шегини», где накануне «прорвал» границу экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Об этом заявил помощник главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

Державна прикордонна служба України Украинские пограничники

«Журналисты спрашивают: почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, ведь проходила «мирная акция», — написал Слободян.

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Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили с боем прорвался через польско-украинский пограничный пункт «Шегини». На пропускном пункте установили заслон из пограничников, однако Саакашвили с многотысячной толпой сторонников прорвали кордоны силовиков. В результате инцидента 15 украинских правоохранителей получили травмы.

По факту произошедшего полиция Львовской области возбудила уголовное дело по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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Сам Саакашвили, комментируя свой поступок, заявил, что приехал «защищать свои права». По данным украинских СМИ, он прибыл во Львов и поужинал с мэром города Андреем Садовым.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства 26 июля 2017 года. Паспорт экс-президент Грузии получил в 2015 году перед тем, как возглавить Одесскую областную администрацию.