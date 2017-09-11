Москва, 11 сентября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. В Москве 12 сентября прогнозируется повторение температурного рекорда 1932 года, об этом 11 сентября сообщает «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Москвичей 12 сентября ждёт солнечная, сухая и тёплая погода. К полудню воздух прогреется до +23…+27 градусов, ветер южный 3—8 м/с. При этом температурный фон будет на 10 градусов выше климатической нормы.

«Возможен повтор рекорда 1932 года, когда столбики термометров поднимались до +26,4 градусов», — говорится в сообщении.

Однако уже в среду, 13 сентября, ожидаются дожди и понижение температуры. Так, воздух днём прогреется до +24 градусов. 14 сентября столбики термометра прогреются до +19 градусов, возможен дождь.

Между тем 11 сентября в Москве ожидается тёплая погода и небольшой дождь, воздух прогреется до +23 градусов.