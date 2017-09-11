Москва, 11 сентября, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Экономика РФ адаптировалась к относительно низким ценам на нефть, но если стоимость сырья в 2018 году сильно упадет, то инфляция окажется выше ожидаемой, а рубль опять ослабнет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября заявил главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров.

kremlinrus.ru Нефтерубль

О том, что цена за баррель нефти в 2018 году может составить порядка 40−43 долларов за баррель 11 сентября заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«При цене барреля в 40−43 доллара, справедливый курс рубля может составить 63−65 рубля за доллар. То есть рубль ослабнет с текущего уровня», — уверен Тихомиров.

При этом, по его словам, на экономический рост такая цена нефти сильного влияния не окажет.

«Однако более низкий курс рубля через цены на импорт будет усиливать инфляционное давление. Таким образом, в следующем году при таком сценарии мы можем получить более высокую инфляцию — в районе 4,5% против ожидаемых нами 4%», — опасается Тихомиров.