Барнаул, 13 сентября, 2017, 02:46 — ИА Регнум. Оптимизация здравоохранения в России зачастую присутствует в массовом сознании как синоним сокращения медицинских учреждений и служащих. Но изначально задуманная оптимизация подразумевала нечто совсем иное. О том, как избежать опасных перекосов в процессе обновления российского здравоохранения, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

Говоря о медицинской оптимизации в России, стоит обратить внимание на то, что сокращение неэффективно используемых мощностей возможно только в том случае, если вся медицина в целом станет значительно более эффективной. Новое технологическое оснащение, позволяющее эффективнее лечить и диагностировать, — вот краеугольный камень, на котором должна строиться вся прочая стратегия изменений в медицинской области. Успехи и неудачи во многом зависят от политики, проводимой в области медицины в каждом конкретном регионе. На примере Алтайского края можно видеть, как руководство пытается решить данную проблему и в каких секторах возникают перекосы, с которыми приходится иметь дело.

Алтайский министр здравоохранения Ирина Долгова делает акцент на приведение материально-технической базы медучреждений в соответствии с современными нормативами. Работы здесь — непочатый край. Но только за счет модернизации и внедрения новых научных методов можно будет добиться того, что финансирование краевой медицины не будет уходить в песок, а принесет реальную пользу.

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