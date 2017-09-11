Решение администрации японского города Нагасаки не приглашать представителей Российской Федерации и Белоруссии на церемонию памяти жертв атомных бомбардировок спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на эту тему 27 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Анекдот: «Чем отличаются русские от японцев? Русские до сих пор не простили американцам Хиросиму и Нагасаки!» — шутит Айла А.

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу Little Boy («Малыш»)

Многие пользователи были крайне разочарованы в японском народе, который готов пригласить почтить память о жертвах атомных бомбардировок авторов этих бомбёжек, но принципиально отказывается звать на это мероприятие Россию.

«Короткая у них память. Как у аквариумных рыбок», — поделился своим мнением Олег Б.

«А вот американцев пригласили! Ну, правильно. Теперь хором будут говорить, что СССР бомбил Нагасаки», — предполагает Роман К.

Некоторые комментаторы предполагают, что внутренние процессы в Японии двигаются в сторону культивирования ненависти к России, а это значит, американцы становятся для японцев меньшим из зол, несмотря на атомные бомбардировки.

«Не удивлюсь, если в японской школе запрещено рассказывать детям, кто на их предков скинул атомную бомбу. Скоро, я уверен, в этом будут винить Советский Союз», — предрекает Дмитрий Б.

«Зато пригласили тех, кто на них эти самые бомбы сбросил. Когнитивный диссонанс у японцев», — считает Виталий Ш.

Часть людей полагает, что японское общество должно каким-то образом отреагировать на такие омерзительные выпады в сторону Российской Федерации.

«При этом решили пригласить потомков тех, кто скинул на их города атомные бомбы. «Почтить память» вы решили? Ну-ну. Немного любопытно даже, японские граждане сами-то в этом ничего противоестественного не видят?» — интересуется Артём Л.

На снимке «грибы» от атомных взрывов над Хиросимой (слева) и Нагасаки

«Какой же всё-таки цинизм! Японцы, вас бомбила Америка! Причём в виде эксперимента, посмотреть, как вы мучиться будете. Но виновата, по-вашему, сейчас Россия? Ничего, мы-то переживём, а вам с этим чувством унижения дальше жить», — пишет Нина Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённые Штаты Америки, судя по всему, полностью подчинили себе Японию и поработили японский народ.

«Не, ну всё логично так-то — это церемонии фашистов и их рабов. России там что делать? Наша страна никого не порабощала», — отметила Наталия С.

«Так ведь это уже никакая не «церемония памяти», а самый настоящий праздник, посвящённый применению хозяевами Запада ядерного оружия! Даже потомки жертв не имеют к хозяевам никаких претензий — празднуют совместно», — указывает Romualdas R.

Нашлись и те, кто предупреждает о резком смене курса Японии в сторону обострения отношений со своими соседями и объединении с агрессивным западными странами.

«Мне так кажется, что в скором будущем Америка сделает из Японии военный плацдарм для оказания давления на Китай и Россию. Для этого японцам переформатируют сознание, чтобы никто них не помнил злодеяния США. Очень жаль японцев, это был интересный, самобытный и очень противоречивый народ. Сейчас из них сделают вторую Украину», — уверена Ирина К.

Напомним, 26 мая агентство Kyodo опубликовало информацию, согласно которой администрация Нагасаки решила не приглашать представителей Российской Федерации и Белоруссии на церемонию памяти жертв атомных бомбардировок.