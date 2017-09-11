Москва, 11 сентября, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Информация о том, что Сбербанк якобы без согласия клиентов перевел дебетовые карты в статус овердрафтных, не соответствует действительности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.

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«Никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось, — говорится в сообщении. — Никаких кредитов по дебетовой карте получить невозможно, хотя она и может отображаться в приложении «Сбербанк Онлайн» как «Овердрафтная».

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что в мобильном приложении произошло такое изменение, чтобы программа корректно работала с платежами и переводами.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Сбербанк якобы перевел все дебетовые карты в статус овердрафтных.