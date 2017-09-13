Киев, 13 сентября, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Комментарий польского МИД в отношении жестких языковых требований нового украинского закона об образовании вызвал неоднозначную реакцию части поляков. Согласно принятому Верховной радой закону, лица, принадлежащие к коренным народам и нацменьшинствам Украины, получают право «на обучение на родном языке наряду с украинским языком в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования». Обучение в лицеях и вузах при этом не гарантируется. Мнение польского МИД анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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«Украинская сторона последовательно заявляла, что целью закона, принятого в итоге 5 сентября, не является вытеснение языков национальных меньшинств. МИД Польши будет внимательно наблюдать за процессом внедрения закона в жизнь и примет все необходимые меры, чтобы обеспечить полякам на Украине доступ к обучению на польском языке», — заявили в польском внешнеполитическом ведомстве. Уточняется также убежденность Варшавы в выполнении Киевом обязательств по поводу консультирования с Польшей о в возможных нормативных актах по употреблению языков национальных меньшинств.

Существует, однако, куда более жесткая точка зрения на происходящее. Так, ее выразил глава Центра восточноевропейских исследований Католического университета Люблина профессор Влодзимеж Осадчий, считающий уничтожение образования на национальных языках ударом по польскому населению Украины. Профессор подчеркивает политику Польши, где, напротив, школы и лицеи для украинцев с обучением на украинском языке финансируются государством.

В других странах, которые тоже затрагивает данный закон, реакция польского МИД разделяется далеко не всеми. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал действия Украины «ударом ножом в спину», а закон — постыдным. В МИД Румынии восприняли новость с беспокойством, выразив надежду, что права проживающих на Украине румын не будут нарушены.

Почему польский МИД не разделяет негативной риторики, читайте здесь: Закон об образовании: Варшава тихо аплодирует деградации Украины

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