Рыбинск, Ярославская область, 11 сентября, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Указом Президента РФ почетному гражданину Рыбинска Ярославской области Алексею Овчинину присвоено звание Героя России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете Рыбинска.

Администрация города Рыбинск Алексей Овчинин

Высшая государственная награда, а также почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации присвоено рыбинскому космонавту за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС

В июле 2017 депутаты рыбинского муниципального Совета присвоили Алексею Овчинину звание почетный гражданин Рыбинска.

Алексей Овчинин окончил среднюю школу № 2 и музыкальную школу по классу фортепиано в городе Рыбинске. Занимался в рыбинском аэроклубе. С августа 1988 года по сентябрь 1990 года — курсант Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков, с сентября 1990 года по август 1992 года — курсант Ейского ВВАУЛ, по окончании которого получил квалификацию «лётчик-инженер». В 2006 году на заседании был зачислен в отряд космонавтов для прохождения общекосмической подготовки.

Стартовал 19 марта 2016 года на корабле «Союз ТМА-20М» в качестве командира экипажа вместе с бортиженерами Олегом Скрипочкой и Джеффри Уильямсом. Корабль в тот же день успешно состыковался с МКС.

7 сентября 2016 года спускаемый аппарат ТПК «Союз ТМА-20М» приземлился в 147 км юго-восточнее города Джезказган в Казахстане. Продолжительность полёта составила 172 суток 03 часа 47 минут 15 секунд.

Сейчас летчик-космонавт находится в США, где гостит у своего американского коллеги, с которым летали в космос.