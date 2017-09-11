Москва, 11 сентября, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Рубль показывает умеренное укрепление к доллару, несмотря на сохранение нейтральных настроений на рынке нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября заявил начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Нефть марки Brent не удержалась выше 54 долларов за баррель, а рубль прибавил около 15 копеек к доллару. Тем не менее, цены на нефть сейчас все еще достаточно высоки, а интерес спекулянтов к рублю позволяет курсу расти», — считает Волков.

Между тем, по его словам, разрыв между инфляцией и ставками в российской экономике слишком высок. Это может привести к более активным действия Центробанка РФ По снижению ключевой ставки, что в свою очередь повлечет за собой рост стоимости долговых инструментов.

«Поэтому, перед заседанием ЦБ 15 сентября, многие стараются приобрести российские облигации федерального займа», — считает Волков.

Однако, уверен он, дальнейшее сокращение ставки ЦБ сделает операции carry-trade с рублем (покупка высокодоходной и продажа низкодоходной валюты) менее привлекательным. Волков опасается, что это приведет к оттоку капитала из РФ.

«Тем не менее, пока относительно позитивный фон сохраняется, рубль попробует взять вновь отметку в 57 за доллар», — предполагает Волков.