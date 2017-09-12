Почему Трамп задумался о своём имидже
Вашингтон, 12 сентября, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Изменение риторики президента США Дональда Трампа, возможно, отражает его новую стратегию в попытках выйти из-под огня противодействия, организованного американской элитой против его инициатив. Ситуацию анализирует постоянный автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.
«Если зайца долго бить, он научится курить». Эту максиму вполне можно применить к изменению образа, постигшему президента США. Трамп, такой независимый, яркий и агрессивный в ходе предвыборной кампании и первых месяцев президентского срока, становится все более застенчивым, когда речь идет о продвижении тех или иных его инициатив. Растеряв большую часть своей команды в результате критики со стороны союзников и врагов, нынешний Трамп предпочитает передавать ответственность, как это случилось в отношении северокорейского кризиса и американо-российского дипломатического конфликта.
И в том, и в другом случае сомнительная честь оглашения американских интересов была передана Трампом профессионалам-функционерам. Сам же он предпочел отмалчиваться. Похоже, что имиджевые вопросы начинают занимать его со все большей силой. Об этом говорит поведение Трампа во время борьбы с последствиями урагана «Харви», когда президент чуть ли не собственными руками раздавал гуманитарную помощь.
Оставить за собой лишь имиджево-беспроигрышные действия и продвигать стратегию «тихой сапой» — принесет ли такой образ действий успех загнанному в угол Трампу? Читайте в статье: Трамп загнан в угол и очень опасен
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