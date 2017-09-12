Вашингтон, 12 сентября, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Изменение риторики президента США Дональда Трампа, возможно, отражает его новую стратегию в попытках выйти из-под огня противодействия, организованного американской элитой против его инициатив. Ситуацию анализирует постоянный автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп. Вот сейчас он сыграет

«Если зайца долго бить, он научится курить». Эту максиму вполне можно применить к изменению образа, постигшему президента США. Трамп, такой независимый, яркий и агрессивный в ходе предвыборной кампании и первых месяцев президентского срока, становится все более застенчивым, когда речь идет о продвижении тех или иных его инициатив. Растеряв большую часть своей команды в результате критики со стороны союзников и врагов, нынешний Трамп предпочитает передавать ответственность, как это случилось в отношении северокорейского кризиса и американо-российского дипломатического конфликта.

И в том, и в другом случае сомнительная честь оглашения американских интересов была передана Трампом профессионалам-функционерам. Сам же он предпочел отмалчиваться. Похоже, что имиджевые вопросы начинают занимать его со все большей силой. Об этом говорит поведение Трампа во время борьбы с последствиями урагана «Харви», когда президент чуть ли не собственными руками раздавал гуманитарную помощь.

Оставить за собой лишь имиджево-беспроигрышные действия и продвигать стратегию «тихой сапой» — принесет ли такой образ действий успех загнанному в угол Трампу? Читайте в статье: Трамп загнан в угол и очень опасен

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