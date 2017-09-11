В Госдуме придумали, как сократить число потенциальных банкротов-кредиторов
Москва, 11 сентября, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Для разрешения проблемы просрочек по потребительским кредитам необходимо изменить закон о потребительском кредитовании и ввести предельную сумму долга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
По данным Объединенного кредитного бюро, порядка 8 млн граждан РФ могут стать потенциальными банкротами, поскольку не вносили платежи по своим кредитам более 90 дней. При этом у 660 тысяч из них сумма кредита превышает 500 тыс. рублей. По данным ОКБ, большинство из таких граждан (21%) оформили на свое имя как минимум два кредита.
«Закредитованность физических лиц сегодня, очевидно, существует, и она довольно большая. Это не может нас не беспокоить», — отметил Аксаков.
Поэтому, рассказал депутат, профильный комитет Госдумы сейчас ведет работу над двумя законопроектами, которые направлены на разрешение ситуации.
В первую очередь это изменение закона о потребительском кредитовании.
«Новация касается того, чтобы изменить информацию о полной стоимости кредита: она должна указываться не только в процентах, но и в рублях. Это же касается и информации о ежемесячных платежах», — сообщил Аксаков.
По его словам, сейчас такая информация в некоторых банках предоставляется только в виде процентов, и заемщики не всегда могут просчитать свои выплаты.
«Когда граждане будут видеть в абсолюте цифру и сравнят ее со своим доходом, они будут больше понимать, насколько способны обслужить кредит», — считает Аксаков.
Кроме того, по его словам, в Госдуме параллельно ведется работа над другой инициативой, которая вводит предельный размер долга по кредиту.
«Мы предлагаем полуторакратный предельный долг, который может набежать в случае невыполнения заемщиком обязательств по предоставленным кредитам и займам», — объяснил Аксаков.
Законопроект коснется не только банков, но и микрофинансовых организаций. По словам депутата, нововведение затронет потребительские кредиты и займы сроком до одного года.
«За счет этих мер мы рассчитываем снизить закредитованность. В целом текущая ситуация, конечно, беспокоит нас и стимулирует вносить законопроекты, но, с другой стороны, динамика, пусть и медленная, говорит о том, что доля просроченных потребительских кредитов в общем портфеле уменьшается. Так что ситуация тяжелая, но она имеет тенденцию к улучшению», — уверен Аксаков.
В исследовании отмечается, что большая часть «потенциальных банкротов» является заемщиками с двумя открытыми кредитами (21%), затем идут заемщики с тремя открытыми кредитами (19%), следом — заемщики с одним открытым кредитом (16%).