Москва, 11 сентября, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Для разрешения проблемы просрочек по потребительским кредитам необходимо изменить закон о потребительском кредитовании и ввести предельную сумму долга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным Объединенного кредитного бюро, порядка 8 млн граждан РФ могут стать потенциальными банкротами, поскольку не вносили платежи по своим кредитам более 90 дней. При этом у 660 тысяч из них сумма кредита превышает 500 тыс. рублей. По данным ОКБ, большинство из таких граждан (21%) оформили на свое имя как минимум два кредита.

«Закредитованность физических лиц сегодня, очевидно, существует, и она довольно большая. Это не может нас не беспокоить», — отметил Аксаков.

Поэтому, рассказал депутат, профильный комитет Госдумы сейчас ведет работу над двумя законопроектами, которые направлены на разрешение ситуации.

В первую очередь это изменение закона о потребительском кредитовании.

«Новация касается того, чтобы изменить информацию о полной стоимости кредита: она должна указываться не только в процентах, но и в рублях. Это же касается и информации о ежемесячных платежах», — сообщил Аксаков.

По его словам, сейчас такая информация в некоторых банках предоставляется только в виде процентов, и заемщики не всегда могут просчитать свои выплаты.

«Когда граждане будут видеть в абсолюте цифру и сравнят ее со своим доходом, они будут больше понимать, насколько способны обслужить кредит», — считает Аксаков.

Кроме того, по его словам, в Госдуме параллельно ведется работа над другой инициативой, которая вводит предельный размер долга по кредиту.

«Мы предлагаем полуторакратный предельный долг, который может набежать в случае невыполнения заемщиком обязательств по предоставленным кредитам и займам», — объяснил Аксаков.

Законопроект коснется не только банков, но и микрофинансовых организаций. По словам депутата, нововведение затронет потребительские кредиты и займы сроком до одного года.

«За счет этих мер мы рассчитываем снизить закредитованность. В целом текущая ситуация, конечно, беспокоит нас и стимулирует вносить законопроекты, но, с другой стороны, динамика, пусть и медленная, говорит о том, что доля просроченных потребительских кредитов в общем портфеле уменьшается. Так что ситуация тяжелая, но она имеет тенденцию к улучшению», — уверен Аксаков.

В исследовании отмечается, что большая часть «потенциальных банкротов» является заемщиками с двумя открытыми кредитами (21%), затем идут заемщики с тремя открытыми кредитами (19%), следом — заемщики с одним открытым кредитом (16%).