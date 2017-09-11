Иркутск, 11 сентября, 2017, 13:09 — ИА Регнум. КПРФ потерпела ряд чувствительных поражений в Иркутской области, причем эти поражения напрямую затрагивают губернатора-коммуниста Сергея Левченко, сказал в беседе с ИА REGNUM доцент исторического факультета Иркутского государственного университета Сергей Шмидт, комментируя итоги единого дня голосования в Иркутской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«На крупных муниципалитетах КПРФ удалось одержать, по сути, две победы — в Слюдянском и Усольском районах. При этом коммунисты и губернатор делали ставки на победы в ключевых муниципалитетах — это город Шелехов, где губернатор напрямую поддержал самовыдвиженца, заместителя начальника своего аппарата Александра Гоголева, который потерпел поражение от единоросса, и город Усолье, где губернатор поддержал коммуниста, который тоже проиграл».

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«Возникают вопросы по поводу авторитета действующего губернатора. Два года назад он триумфально выиграл выборы, а теперь получается, что его авторитет никаким электоральным ресурсом для местных выборов не является. Это серьезный сигнал для команды губернатора в преддверии предстоящих в следующем году выборов в законодательное собрание».

Относительный успех «Единой России» можно объяснить тем, что у них теперь есть «кадровая маневренность»: «Поскольку у них теперь нет своего губернатора, на них никто не давит и не навязывает своих людей в качестве кандидатов, — отмечает эксперт. — Они могут выставлять не тех, кто приглянулся высшему должностному лицу, а действительно перспективных политиков».

«В общем, у нас есть красный губернатор без красного пояса. Область показывает, что она не является красным поясом: никаких серьезных успехов коммунистам правящей региональной партии добиться не удалось», — резюмировал Сергей Шмидт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Иркутской области состоялись масштабные муниципальные выборы. В регионе избирали свыше 240 глав поселений и более 2,7 тыс. депутатов разного уровня. В Бодайбинском, Жигаловском и Усольском районах одновременно прошли выборы мэров и депутатов, в Усолье-Сибирском — выборы мэра города, в Саянске — депутатов.