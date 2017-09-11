Ярославль, 11 сентября, 2017, 13:03 — ИА Регнум. На выборах в муниципалитет Ярославля КПРФ набрала 15,79%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

КПРФ сохранила свои позиции в муниципалитете

Ярославское региональное отделение КПРФ на выборах в муниципалитет заняло второе место, набрав почти 16%. Причем партия-спойлер — «Коммунисты России» — получила 2,23%.

«У нас было 4 мандата в прошлом созыве муниципалитете, столько же будет и в этом. Но партия-спойлер «Коммунисты России» украла у нас один мандат. Эта партия, которая не работает совсем и возникает только перед выборами. Она ввела избирателей в заблуждение и мы потеряли один мандат. Эта предвыборная компания была очень грязная. Но все равно мы сохранили число мандатов, хотя потеряли 1% голосов по сравнению с выборами в муниципалитет в 2012 году», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

По предварительным данным, эти четыре мандата отойдут к депутатам, которые показали наилучшие результаты — Наталья Бобрякова, Алексей Филиппов, Евгения Овод и Елена Горбунова.