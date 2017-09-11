Единоросс Яхнюк безоговорочно победил на довыборах в Госдуму в Ленобласти
Ленинградская область, 11 сентября, 2017, 13:06 — ИА Регнум. По итогам обработки 100% бюллетеней в Ленинградской области на выборах в Госдуму в Кингисеппском одномандатном избирательном округе №112 с результатом в 61,58% голосов победил замглавы областного правительства по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк, выдвинутый партией «Единая Россия». За него проголосовала 61 тысяча 420 человек. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Наибольшую избирательную активность проявили жители Волосовского района — 43,15%. Наименьшую — избиратели Кингисеппского района, где явка составила всего 18,08%. По открепительным удостоверениям проголосовало 0,15% избирателей, или 627 человек.
За представителя КПРФ Николая Кузьмина на думских выборахпроголосовали 11,3% избирателей; за кандидата от «Справедливой России» Марину Любушкину — 6,96%; за кандидата от ЛДПР Наталью Круглову — 5,21%; за выдвинутого «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» Андрея Широкова — 3,72%; кандидат от «Яблока» Сергей Гуляев смог получить 3,15% голосов избирателей; Константин Жуков от партии «Коммунисты России» набрал 3,05%, Валерий Шинкаренко от партии «Родина» — 1,11% голосов, Серик Уразов от «Патриотов России» — 0,76%.
Напомним, в Кингисеппский одномандатный избирательный округ №112 входят Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский муниципальные районы, Сосновоборский городской округ, а также часть территории Гатчинского муниципального района. Численность избирателей в округе — более 400 тысяч человек.
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По итогам подсчёта 100% бюллетеней на довыборах в Законодательное собрание Ленобласти также с большим отрывом побеждает единоросс Вадим Малык, гендиректор ООО «Усть-Лужская сетевая компания», набравший 73,43% голосов. За него проголосовало 8 тысяч 326 человек. Следом за ним идёт «эсер» Константин Масалов с 13,91%. На третьем месте оказался кандидат от ЛДПР Сергей Воскресенский с 9,22% голосов.
По данным Леноблизбиркома, финальная явка на довыборах в Госдуму составила 24,62%, или 99 тысяч 772 человека. На довыборах в Заксобрание региона — 20,5%. Активность избирателей на муниципальных выборах оказалась выше — 28,39% в среднем. В целом явка на выборах в Ленобласти (средняя суммарная по Госдуме, Заксобранию и муниципалитетам) — 24,62% от общего числа избирателей.