Ленинградская область, 11 сентября, 2017, 13:06 — ИА Регнум. По итогам обработки 100% бюллетеней в Ленинградской области на выборах в Госдуму в Кингисеппском одномандатном избирательном округе №112 с результатом в 61,58% голосов победил замглавы областного правительства по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк, выдвинутый партией «Единая Россия». За него проголосовала 61 тысяча 420 человек. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Leningrad-reg.er.ru Сергей Яхнюк

Наибольшую избирательную активность проявили жители Волосовского района — 43,15%. Наименьшую — избиратели Кингисеппского района, где явка составила всего 18,08%. По открепительным удостоверениям проголосовало 0,15% избирателей, или 627 человек.

За представителя КПРФ Николая Кузьмина на думских выборахпроголосовали 11,3% избирателей; за кандидата от «Справедливой России» Марину Любушкину — 6,96%; за кандидата от ЛДПР Наталью Круглову — 5,21%; за выдвинутого «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» Андрея Широкова — 3,72%; кандидат от «Яблока» Сергей Гуляев смог получить 3,15% голосов избирателей; Константин Жуков от партии «Коммунисты России» набрал 3,05%, Валерий Шинкаренко от партии «Родина» — 1,11% голосов, Серик Уразов от «Патриотов России» — 0,76%.

Напомним, в Кингисеппский одномандатный избирательный округ №112 входят Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский муниципальные районы, Сосновоборский городской округ, а также часть территории Гатчинского муниципального района. Численность избирателей в округе — более 400 тысяч человек.

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По итогам подсчёта 100% бюллетеней на довыборах в Законодательное собрание Ленобласти также с большим отрывом побеждает единоросс Вадим Малык, гендиректор ООО «Усть-Лужская сетевая компания», набравший 73,43% голосов. За него проголосовало 8 тысяч 326 человек. Следом за ним идёт «эсер» Константин Масалов с 13,91%. На третьем месте оказался кандидат от ЛДПР Сергей Воскресенский с 9,22% голосов.

По данным Леноблизбиркома, финальная явка на довыборах в Госдуму составила 24,62%, или 99 тысяч 772 человека. На довыборах в Заксобрание региона — 20,5%. Активность избирателей на муниципальных выборах оказалась выше — 28,39% в среднем. В целом явка на выборах в Ленобласти (средняя суммарная по Госдуме, Заксобранию и муниципалитетам) — 24,62% от общего числа избирателей.