Пекин, 11 сентября, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Министерство гражданской администрации КНР подтвердило информацию о гибели 8 местных жителей в результате сильнейших ливней, обрушившихся на центральные и юго-восточные провинции КНР.

Paul Gonzalez Чрезвычайная ситуация в КНР

По последним данным, погибли восемь человек, еще семеро граждан КНР до сих пор числятся пропавшими без вести. Сильнейшие ливни и ураганный ветер вынудили властей эвакуировать более 6,7 тыс. человек, пишет «Синьхуа».

Крайне тяжелая обстановка наблюдается в Чунцине, провинциях Хэнань, Хубэй, Сычуань, Юньнань и Шэньси. Сильнейшие ливни, обрушившиеся на КНР несколько дней назад повредили более 2,7 тыс. зданий, 500 из которых были полностью разрушены. По подсчетам властей, прямой экономический ущерб составит более 420 млн юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Национальное метеорологическое бюро КНР опубликовало предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий в ряде южных провинций КНР.