Москва, 11 сентября, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Космонавты, находящиеся на МКС, перебрались в укрытие после вспышки на Солнце, которая произошла 10 сентября. Об этом 11 сентября сообщил журналистам директор НИИ ядерной физики им. Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.

Nasa Международная Космическая Станция

«Вчера вечером нашим космонавтам на МКС была дана команда «Алерт», после чего они на какое-то время перешли в укрытие на космической станции», — сказал Панасюк.

Он также добавил, что после вспышки поток протонов был сильнее, чем во время аналогичного события, имевшего место 7 сентября. По его словам, мощный поток протонов может пробить оболочку МКС.

В дальнейшем команда «Алерт» была отменена.

Напомним, 4 сентября началась серия вспышек на Солнце. Через два дня после слабых выбросов последовал взрыв, оказавшийся самым крупным за 12 лет. Этой вспышке был присвоен балл Х9.3.

Вторая мощная вспышка произошла 7 сентября, а третья — 8 сентября. Все события получили наивысший балл — Х.

В последний раз активность на Солнце наблюдалась 10 сентября, когда произошла вспышка, которой был присвоен балл Х9.3.