Москва, 11 сентября, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Цены на нефть 11 сентября вновь приступили к росту после того как стало очевидно, что ураган Ирма оказался намного слабее чем от него ожидали, а значит спрос на энергоресурсы должен оставаться стабильным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

lalabell68 Нефтяная вышка

Американские НПЗ продолжают восстанавливать свою работу после наводнения вызванные другим ураганом — Харви.

По мнению эксперта, если 13 сентября данные минэнерго США по запасам сырой нефти продолжат сокращаться, то можно будет увидеть более активный рост, вплоть до 55 долларов за баррель.

«Еще одним судьбоносным релизом должен стать ежемесячный отчет ОПЕК по добычи и экспорту сырья. Он поможет инвесторам разобраться в текущем состоянии нефтяного рынка и понять насколько основные производители приблизились к достижению баланса между спросом и предложением энергоресурсов», — пояснил Мащенко.

«Дополнительным позитивом является возможное продление глобального нефтяного пакта и после марта 2018 года, которое обсуждали в выходные (9−10 сентября) представители Саудовской Аравии, Венесуэлы и Казахстана», — считает эксперт.

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