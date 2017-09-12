Киев, 12 сентября, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Какое противодействие может стать эффективным на пути украинской русофобии, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Украинство в его нынешнем виде, усердно вкладываемом тамошними олигархами в сознание населения, является искажением и предательством украинства истинного. Комплекс провинциальной неполноценности, который стал ведущей идеей в головах майданных политиков, переводит вопрос о государственном достоинстве исключительно в поле коммерциализированного мифа — «кому такая слабая и бесполезная территория может подороже продаться?». Ни о каком достоинстве граждан и государства речи нет и не может быть при такой постановке вопроса.

Уничтожение собственной промышленности, культуры и образования, которое наблюдается на Украине уже на протяжении 26 лет, приняло за последние четыре года катастрофические масштабы. Борьба с ложной идеей, поразившей умы части украинцев подобно некоей инфекции, становится самой важной задачей в российско-украинских отношениях. Мифологию придется побеждать истинной идеей, наделяющей жизнь человека и государства смыслом и целью.

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