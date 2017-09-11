Москва, 11 сентября, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Российская валюта чувствует себя достаточно уверенно в начале торговой недели благодаря сохраняющимся стабильному спросу международных игроков на ОФЗ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Банк России Рубль

«Снижение напряженности на Корейском полуострове и мягкая денежная политика главных центральных банков способствует росту аппетита инвесторов к риску, который вполне возможно будет сохранятся еще как минимум несколько недель», — отметил эксперт.

По его мнению, 15 сентября на заседании ЦБ РФ ожидается снижение ключевой ставки сразу на 50 базовых пунктов, но, скорее всего, негативное влияние данного поступка будет чувствоваться лишь на краткосрочном интервале.

«Вряд ли регулятор пойдет на дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики в ближайшее время из-за риска возобновления инфляции и совершенно очевидной зависимости от денежных вливаний со стороны заграничных фондов, для которых каждое сокращение ставки снижает привлекательность отечественных ОФЗ», — считает Мащенко.

До конца недели в отсутствии неприятных сюрпризов курс национальной валюты будет оставаться стабильным и находится вблизи отметок 57,11 рубля за доллар и 68,70 рубля за евро, полагает эксперт.

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