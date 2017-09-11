Улан-Удэ, 11 сентября, 2017, 12:54 — ИА Регнум. В Бурятии на выборах главы региона «ничего интригующего» не произошло. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил депутат Народного хурала от КПРФ Баир Цыренов, комментируя итоги единого дня голосования для республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Цыденов получил свой «чеченский результат» в отсутствии реального серьёзного оппонента, при низкой явке избирателей», — сказал Цыренов.

По его словам, если бы в выборах участвовал кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев, «результат мог бы быть в его пользу»: «Именно опасаясь этого, команда Цыденова (врио главы Бурятии Алексей Цыденов — прим. ИА REGNUM ) и не допустила Вячеслава Михайловича (Мархаева — прим. ИА REGNUM ) до выборов».

Что касается возможных серьёзных кадровых изменений в команде нового главы региона, по мнению Баира Цыренова, таковых не будет.

«Серьёзных кадровых изменений не будет. Об этом свидетельствует и то, что внутренней политикой в регионе продолжает управлять Носков (и. о. зампредседателя правительства Бурятии, руководителя администрации главы региона Пётр Носков — прим. ИА REGNUM ), а Наговицын (экс-глава Бурятии — прим. ИА REGNUM ) будет назначен в Совет Федерации от региона», — рассуждает собеседник ИА REGNUM.

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На вопрос, что теперь необходимо предпринять Алексею Цыденову, Баир Цыренов ответил, что ему «надо чётко и жёстко формулировать вектор развития региона не только перед своей местной командой, но выстраивать с федеральным центром принципиально новые отношения на равных».

«К сожалению, у меня большие сомнения, что он на это способен», — отметил коммунист.

Что касается дальнейших планов КПРФ в Бурятии, по словам Цыренова, партия продолжит «бороться за изменение политико-экономического курса не только Бурятии, но в целом страны».

«Вся эта вакханалия с безальтернативными выборами связана с трусостью власти и неспособностью её контролировать ситуацию, и поэтому они будут оправдывать свой «беспредел» надуманными причинами и политикой КПРФ», — подытожил Баир Цыренов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии в единый день голосования 10 сентября 2017 года прошли выборы главы региона. И сегодня, 11 сентября, пресс-служба республиканского правительства уже объявила о победе на этих выборах врио главы региона, кандидата от «Единой России» Алексея Цыденова.

На сегодняшний день известно, что за Цыденова проголосовали 260 028 человек (87,43%). За Батодалая Багдаева, выдвинутого Коммунистической партией Коммунисты России, свой голос отдали 15 325 человек (5,15%). На третьем месте — кандидат от ЛДПР Сергей Дорош, получивший 13 056 голосов (4,39%).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в выборах главы Бурятии хотел принять участие главный коммунист республики, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Однако его «подвёл» муниципальный фильтр. Ресизбирком не зарегистрировал Мархаева из-за сдвоенных подписей. Но сам коммунист заявил, что на выборы его не пустили представители власти, опасающиеся серьёзного конкурента.

После решения ресизбиркома Мархаев обратился с жалобой в Центральную избирательную комиссию. Однако ЦИК оставила её без удовлетворения, а постановление ресизбиркома — без изменения. Верховный суд Бурятии также отказал в удовлетворении жалобы главного коммуниста республики. Мархаев обратился в Верховный суд РФ, который, впрочем, также отказал ему в удовлетворении жалобы.

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Напомним, также в Бурятии 10 сентября состоялись выборы главы Джидинского района, дополнительные выборы в Улан-Удэнский горсовет по округам №25 и 26, выборы депутатов райсовета Кабанского района и дополнительные выборы депутатов ряда муниципальных образований.