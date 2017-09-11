Киев, 11 сентября, 2017, 13:31 — ИА Регнум. На Украине не стихают страсти, связанные с вчерашним прорывом государственной границы бывшим президентом Грузии, главой партии «Рух Новых Сил» Михаилом Саакашвили. Политологи и эксперты пытаются просчитать политические последствия произошедшего для украинских властей и президента Украины Петра Порошенко. При этом представители официального Киева расценили конфликт на границе как атаку на государственность Украины.

Михаил Саакашвили

В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прорыв украинской границы возле пункта пропуска Шегини атакой политиков на государственность страны.

«Силовой прорыв украинской границы — это преступление, и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность. Особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на тех ребят, которые защищают наше государство и его границы. На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу «чем хуже, тем лучше», — написал Гройсман на странице в Фейсбук.

Премьер признал, что на Украине отдельные политики раскручивают хаос.

«На днях, выступая на открытии сессии, я говорил о том, что настал тот момент, когда мы можем принять важные решения в экономике и социальной сфере, и, опираясь на первые результаты нормализации ситуации, сделать изменения в стране необратимыми. И я также говорил о том, что именно поэтому сейчас можно ожидать активизации попыток дестабилизировать ситуацию со стороны тех, кто не заинтересован в успехе Украины. К сожалению, так и происходит. В свете сегодняшних событий, я хочу еще раз призвать депутатов, политиков — не раскручивайте маховик разрушений и хаоса. Давайте совместными усилиями сделаем все, что необходимо, чтобы Украина стала успешной. Сегодня время бороться не за власть, а за государство», — резюмировал Гройсман.

По факту беспорядков на госгранице глава МВД Украины Арсен Аваков пообещал наказать каждого, кто принимал участие в прорыве госграницы и нападении на полицию.

«Видит Бог, вчера я старался сделать все, чтобы вывести пограничников и полицейских из политического процесса. Да, я запретил и тем и другим применять оружие и силовые воздействия на участников массовых акций у границы… Все время, пока Саакашвили со товарищи ёрзали у границы меж идиотской историей с поездами и разными маршрутами «прорыва» — я переживал только за одно — за силовую провокацию. И мне не важен был фактор статуса апатрида — с этим пусть разбирается суд. Мне важно было не допустить силового столкновения и пролитой крови… Провокация все же состоялась. Крови не было — хорошо… Но цена всему этому оказалась слишком высока… и дело не в личностях и не в сути конфликта… это самоубийственное разрушение институциональности. Это развал фундаментов, на которых мы строим страну — вне зависимости от тех или других политических групп у власти… И если эти фундаменты будут разрушены, по любому поводу — мы не государство, а толпа людей, бездарно живущих на территории… и вопрос только времени, когда этим воспользуется великорусский шовинист или европейский националист», — пишет Аваков в Фейсбук.

«Я смотрел на эти кадры бегущей массовки, опьяненной безнаказанностью — гикающей и сминающей пограничников, и вспоминал пограничную заставу Изварино 2014-го… По факту инцидента 16 пограничникам и полицейским пришлось оказать медицинскую помощь», — добавил Аваков.

Он проинформировал, что Нацполиция возбудила уголовное дело по ст.332

«Незаконное переправление лиц через государственную границу Украины». «Начато расследование и формальная процедура сбора фактов и доказательств. Это «тяжелая» статья. Уверен, прокуратура нас поддержит. Как и суды. Каждый персонаж из тех, кто принимал участие в прорыве границы и нападении на пограничников и полицейских, будет «офизичен», установлен и подвергнется наказанию со стороны закона. Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение миграционной службы. Всем участникам «прорыва», в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний. Вне зависимости от поведения вышеназванных персонажей — погранслужба, полиция и миграционная служба проводят необходимые законные процессуальные действия», — резюмировал министр.

При этом народный депутат из фракции «Народный фронт», советник главы МВД Антон Геращенко на странице в Фейсбук уточнил, что вместе с Саакашвили госграницу незаконно пересекли пять народных депутатов Украины и экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

«Список народных депутатов Украины, незаконно пересекших границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов», — написал он.

«Депутатская неприкосновенность не распространяется на чисто уголовное преступление — незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. (…) Остальные лица, незаконно пересекшие границу Украины, устанавливаются следствием и будут привлечены к ответственности в соответствии с Законом», — подчеркнул Геращенко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко также обвинил сторонников Саакашвили в уничтожении украинской государственности и призвал участников конфликта перенести спор в зал суда.

«Прорыв государственной границы: 1. Борясь за власть, сторонники Саакашвили уничтожают государство. Кто не согласен — попробуйте прорвать грузинскую или британскую границу. 2. Единственный путь решения споров о законности действий властей в отношении гражданина — суд. Именно так Иванишвили вернул себе паспорт, который ему в свое время отменил Саакашвили. 3. Силовой сценарий решения вопроса — прецедент для сторонников Захарченко, Януковича, Клименко, любого, кто соберет пару тысяч активистов. 4. Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано. Как и будет дана оценка действий властных институтов в течение сегодняшних событий. 5. От того, поддержит это ВР и общество, зависит перспектива украинского государства. Сила права — фундамент для ее стабильности. Право силы — критическая угроза существованию», — написал Луценко в своем блоге на Обозревателе.

В то же время политики и эксперты отмечают серьезность имиджевого удара по властям Украины. Так, бывший посол США на Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution в Вашингтоне Стивен Пайфер считает, что украинские власти совершили ошибку, лишив Саакашвили гражданства.

«Я никогда не был сторонником того, что господин Саакашвили играл определенную роль в Украине. Потому что мне было непонятно, насколько его интересовала Украина, а насколько им руководило желание вернуться в Грузию. Но, с другой стороны, я не уверен, что ситуация вокруг него была урегулирована умным способом. Это одна из ситуаций, когда проблема создана на пустом месте. Я думаю, что лишение Саакашвили гражданства, вероятно, создало имиджевую проблему, которой Украина не имела», — отметил 10 сентября Пайфер в интервью «Голосу Америки».

Более того, из-за инцидента на границе в МИД Польши был вызван украинский посол.

«В польский МИД был вызван посол Украины в Польше для дачи объяснений», — заявил польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский, пишет Радио Свобода.

По его мнению, украинская власть не имеет законных оснований для запрета въезда на Украину Саакашвили.

«Мы считаем, что это противоречило бы всем европейским стандартам, которые обязалась соблюдать Украина согласно договору об Ассоциации с ЕС», — сказал Сариуш-Вольский.

Евродепутат назвал действия украинской власти нецивилизованными и обещал поднять этот вопрос на ближайшем заседании Европейского парламента. Кроме того, он отметил, что дело Саакашвили мониторят польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Мариуш Блащак, а также министр инфраструктуры Анджей Адамчик.

При этом многие украинские эксперты соглашаются, что действия Саакашвили резко подрывают легитимность украинского режима.

Так, украинский эксперт Радко Мокрик провел аналогии между скандалом с Михо и выстрелом официального Киева «себе в ногу». В качестве примера, он проанализировал статьи чешских газет.

«Вот смотришь все эти онлайны и параллельно листаешь местную чешскую прессу. Месседж, в общем, прост — «Украинская власть задержала в Польше международный поезд, в котором находятся критики президента Порошенко. Украина не пускает оппозиционеров через границу».

«На недавнем официальном приеме в Праге местный профессор, (который) здесь третий год занимается продвижением положительного имиджа Украины, говорил: «Вы этой ситуацией с Саакашвили сами себе стреляете в ногу». Трудно не согласиться. При этом я не понимаю, для чего это превращать в цирк, а просто не решить всё в правовом поле. Безотносительно к симпатиям к Саакашвили или Порошенко — имиджево эта ситуация — просто позор», — пишет Мокрик в Фейсбук.

Экономист, сотрудник инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса назвал действия Саакашвили и его сторонников на Украине преступлением.

«Когда у Саакашвили забрали паспорт — это была огромная глупость. И за нее президент расплачивается. Но прорыв через границу — это преступление! Это опять удар по самой сути государства. Нарушение монополии на насилие. И те люди, которые помогли это сделать Саакашвили, помогли совершить преступление, еще будут гордиться этим?» — задался вопросом Фурса.

При этом он сравнил сторонников Саакашвили, которые помогли ему незаконно проехать границу, с украинскими радикальными и криминальными элементами.

«Как гордятся «копачи бурштуну», создавшие янтарные республики на своей территории и не подчиняющие никаким законам? Как бляхеры, демонстративно плюющие на законы? Как депутаты, перекрывающие железнодорожные колеи? Это так строят правовое государство? Это позор. Абсолютный. И никакого патриотизма в этом нет. Как и нет этому оправдания. Можно бороться с политиками. Но нельзя бороться с государством. Демонстративно плевать на государство… Всем, кто принимал участие в этом цирке, должно быть стыдно», — пишет Фурса в своем Фейсбук.

Не стесняется подбирать жесткие эпитеты журналист, политолог из Одессы Юрий Ткачев, полагающий, что сторонники Саакашвили устроили украинским властям «уринотерапию лица».

«…если бы после всего этого цирка Саакашвили не удалось попасть в Украину, то власть показала бы себя пусть уродливой, пусть поцоватой, но по крайней мере способной добиться своего. А тут этой власти публично устроили уринотерапию лица: несмотря на все меры и усилия, Саакашвили прорвался. Теперь у этих ребят вилка: или реально жёстко прессануть всех, кто проводил Саакашвили, а его самого реально закрыть за незаконный переход границы и насилие в отношении правоохранителей, …, или позволить и дальше опускать себя ниже плинтуса и показывать, что в этой стране власти попросту нет», — пишет Ткачев.

Другой украинский политолог Станислав Федорчук назвал инцидент на госгранице «персональным АТО».

«Тот момент, когда главнокомандующий начал персональное АТО на границе, лишь приближает его к поражению. Использовать НГУ, ДПС, СБУ ради личной мести? Алексеевич, может, время принять успокоительное?!» — советует Федорчук на свой странице в Фейсбук.

Журналист и телеведущий Богдан Буткевич вообще заговорил о «гражданской войне» на Украине.

«Ну как, Петр Алексеевич? Норм? Кадры с тем, как угорелая толпа сминает пограничников, сегодня облетят весь мир. Российский агитпроп поможет — страна 404, failed state и вот это вот всё. Еще неизвестно, чем все закончится, кстати. У вас не возникло предчувствия гражданской войны? … До слез противно смотреть, как кромсают пограничников, особенно на фоне юлефанов. Хотя тех, кто на это пошел, тоже можно понять. Позорный цирк с поездом, заминированным пунктом пропуска и перекрытием границы не мог закончиться ничем другим», — пишет Буткевич в Фейсбук.

Более того, он поставил под сомнение надежность украинской границы, поскольку силовики побоялись применять оружие против толпы.

«Думаю, вскоре из пограничников и силовиков уйдет много людей, которым надоела показуха и управление в стиле того, которое мы увидели сегодня на Шегинях. Потому что они подумают — и нахрен оно мне надо? А если еще и оружие дадут? А потом я крайний буду?.. Но прорывали границу, уверен, не только активисты Михо. Но и те, кто просто скандировал уже много часов: «Домой» на нейтральной полосе, куда их загнала трусость власти… Весь мир увидел, что ты можешь набрать несколько человек — и иди прорывать украинскую границу, всё будет хорошо. Жесть», — отмечает Буткевич.

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай провел параллели между майданом 2013 года и сегодняшними незаконными действиями Саакашвили.

«О законности и незаконности, о плаче по «утерянной государственности» и о двойных стандартах. Неудобные мысли. Группа недовольных властью граждан вышла на главную площадь столицы. Они захватили государственные здания. Перекрыли проезжую часть баррикадами. На мирные призывы милиции разойтись по домам — ответили коктейлями молотова и камнями в головы правоохранителей. А ещё угнали грейдер и стали штурмовать президентский дворец. Подожгли покрышки и автобусы силовиков. И за несколько месяцев сотворили ещё множество незаконных действий. Оправдывая себя тем, что власть тоже нарушала закон. После нескольких месяцев тотального нарушения законов силовики открыли огонь по нарушителям… Один молодой политик (о генпрокуроре Украины Юрие Луценко — ИА REGNUM ) регулярно нарушал закон, участвуя в акциях протеста против действующего президента, за это не раз был бит милицией. А спустя пару лет он стал министром внутренних дел. Но продолжал нарушать законы, теперь уже в Германии. Пытаясь прорваться с сыном на родину, дрался в нетрезвом виде с немецкой полицией в аэропорту. За что был посажён в немецкую каталажку… А еще одни смелые парни (сторонники олигарха Игоря Коломойского — ИА REGNUM. ) из одного прекрасного надднепрянского города в принципе никогда не чтили государственных законов, смело ими манипулировали, забирая собственность у неэффективных собственников, и за девяностые стали не бедными и значимыми персонами в своём регионе…», — написал Гайдай в Фейсбук.

Известно, что после прорыва госграницы Саакашвили переночевал во Львове, где его особо тепло встретили местные власти.

«Думаю, гости переночуют и утром поедут в столицу… Все пребывают в особенном состоянии, так как мы сегодня увидели нетипичные вещи в нашей стране, как граждан не пускали в свою страну, останавливая поезда, совершая какие-то «мининования» пограничных пунктов. Такого я не припоминаю в истории нашего государства, это унижение человеческого достоинства. Думаю, эти вещи должны иметь соответствующую оценку», — заявил мэр Львова Андрей Садовый в интервью изданию «Гордон».

Как сообщалось, 10 сентября Саакашвили решил въехать на Украину на поезде сообщением «Перемышль — Киев». Украинские пограничники не пропускали экс-президента на украинскую территорию. После этого на таможенном пункте пропуска начались потасовки. Кордоны силовиков прорвала многотысячная толпа сторонников грузинского политика. В результате инцидента 15 украинских правоохранителей получили травмы.

Ранее, 26 июля 2017 года, президент Порошенко своим указом лишил украинского гражданства бывшего президента Грузии Саакашвили. В свою очередь, депутат и внештатный советник министра внутренних дел Геращенко проинформировал, что Генпрокуратура Грузии передала Украине факты деятельности Саакашвили, о которых ранее не знали украинские правоохранители. В сентябре главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона повторно обратилась к Украине с просьбой задержать Саакашвили с последующей его экстрадицией.