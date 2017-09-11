Калуга, 11 сентября, 2017, 12:47 — ИА Регнум. По данным калужского облизбиркома, в Обнинске вакантное место депутата городского собрания по одномандатному округу №20 вероятно достанется самовыдвиженцу Светлане Лукьяненко, набравшей 276 голосов из 490 проголосовавших, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga.izbirkom.ru На выборах

Помимо Лукьяненко — главного бухгалтера дирекции технопарка «Обнинск», на место претендовали представители трёх политических партий — КПРФ, ЛДПР и «Партии Великое Отечество». Явка избирателей составила 18%. Проголосовали 490 избирателей из 2554, 7 человек из них проголосовали досрочно.

Ещё пять кандидатов боролись за мандаты депутатов гордумы поселения Мосальск. Дополнительные выборы проходили по двум незамещенным депутатским мандатам в пятимандатном избирательном округе №1. По итогам выборов лидируют заместитель директора муниципального ЖКХ Евгений Никуличев («Единая Россия») с 327 голосами избирателей и заведующая детским садом Татьяна Павликова («Единая Россия»). За неё проголосовали 264 избирателя. Всего по участку проходит 1667 избирателей, выборы посетил 401 человек. Против всех кандидатов проголосовали 8 избирателей.

В Медынском районе в дополнительных выборах депутатов сельской думы поселения «Село Передел» участвовали 8 кандидатов. Борьба шла за три депутатских мандата Передельского семимандатного избирательного округа №1. По предварительным итогам голосования, лидируют школьный учитель Евгения Большова («Единая Россия»), набравшая 133 голоса, пенсионер Николай Митрофанов («Единая Россия»), получивший 127 голосов, и больничный водитель Владимир Петров («Единая Россия»). За него проголосовали 123 избирателя.

Напомним, в Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Калужской области состоялись дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления. За дополнительные мандаты боролись представители «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Партии Великое Отечество» и самовыдвиженцы. Среди претендентов 11 мужчин и 6 женщин.