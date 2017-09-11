Ярославль, 11 сентября, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области провела проверку «Центра социального партнерства». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель центра Елена Исаева.

Страница Facebook Елены Исаевой Елена Исаева

Прокуратура Ярославской области обнаружила на сайте «Центра социального партнерства» ссылки на информационные материалы, издаваемые «Национальным фондом в поддержку демократии». Эта организация зарегистрирована в США и признана Генпрокуратурой нежелательной.

«Эта ссылка была у нас в архиве, и довольно глубоко. Мы ранее проводили чистку наших ресурсов, но пропустили ее. Увидеть эту ссылку было довольно затруднительно, но ее нашел робот ярославского УВД, и затем полиция передала информацию в прокуратуру. Та вынесла нам предписание убрать ссылку на этот ресурс, и мы удалили ссылку в этот же день», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Елена Исаева.

В «ЦСП» сообщили, что с этой организацией не сотрудничает почти 10 лет. За распространение информации от иностранной неправительственной организации, признанной в России нежелательной, ярославский центр может быть оштрафован на 100 тысяч рублей.

Напомним, информацию о проверке Ярославского ЦСП многие связывали с именем двоюродного брата Елены Исаевой, депутата Ярославской областной Думы Павла Исаева, который стоял у истоков создания Центра социального партнерства и входит в состав учредителей организации.