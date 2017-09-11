Симферополь, 11 сентября, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Верховный суд РК вынес приговор бывшему зампреду Меджлиса крымско-татарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтему Чийгозу за организацию массовых беспорядков у крымского парламента 26 февраля 2014, во время которых два человека погибли и десятки получили ранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

Судебное разбирательство шло больше года. Решением суда Чийгоз приговорён к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, он был одним из организаторов массовых беспорядков, в результате которых погибли Игорь Постный и Валентина Корнева, ещё 79 человек были ранены.

Напомним, 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента во время митинга движения «Русское единство» мобилизованные главой нелегального меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сторонники совместно с «прикомандированными» украинскими неонацистами под голубыми и красно-чёрными знамёнами напали на участников митинга в поддержку Верховного Совета АРК, который на тот момент был единственным после вооружённого переворота в Киеве законным органом власти, и сорвали проведение заседания, на котором рассматривался вопрос об отставке председателя Совмина АРК Анатолия Могилёва, решившего пойти на мировую с киевскими путчистами. В январе 2015 года Чийгоз и его соратники были задержаны российскими правоохранительными органами. Обвинительное заключение в отношении Ахтема Чийгоза, Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева, Мустафы Дегерменджи, Али Асанова, Арсена Юнусова утвердила Наталья Поклонская — на тот момент прокурор Крыма. Сам Чийгоз виновным себя не признаёт.

Также отметим, что в декабре 2015 года Центральный районный суд Симферополя вынес приговор в отношении Талята Юнусова, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ, и назначил наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно.

По мнению главы РК Сергея Аксёнова, преступник получил по заслугам.

«Это справедливое и обоснованное решение, основанное на мощной доказательной базе, собранной следствием. Украинская власть и руководство запрещённого в России меджлиса пытались представить процесс как политический. Напомню, что на Украине Чийгоза, организовавшего беспорядки, в которых погибли двое крымчан и 79 получили травмы, наградили орденом «За заслуги». Действие вполне в духе киевской власти, убивающей свой народ», — написал 11 сентября на своей странице в Facebook Сергей Аксёнов.

Он также отметил, что после оглашения приговора «главари меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) и его покровители в Киеве, Брюсселе, Вашингтоне начнут сыпать дежурными обвинениями в политических репрессиях и нарушениях прав крымско-татарского народа, которые якобы есть в Крыму». Однако на самом деле Чийгоз ответил за вполне конкретные уголовные преступления, а для членов меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), привыкших к абсолютной безнаказанности за 23 украинских года, это непривычная ситуация.