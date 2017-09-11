Германия сравнила возвращение Крыма с возвращением ГДР: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- «Великая боль и страдания»: чем КНДР ответит США за новые санкции;
- Железобетонный аргумент: Канцлер ФРГ разрешила «сложнейшую крымскую дилемму»;
- После прорыва блокады: в Сирию направлена группа российских саперов;
- Бонапарт идёт на Париж: Саакашвили прорвался на территорию Украины;
- В нарушение режима: Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра обороны Украины.