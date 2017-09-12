Москва, 12 сентября, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Говоря о конфликте вокруг российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что нахождение без согласия законного владельца в этих помещениях и на этой территории — это оккупация. Правомерно ли употребление термина «оккупация» в этом случае, рассуждает бывший сотрудник МИД, постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В русском восприятии слово «оккупация» традиционно имеет специфическое значение. Оно более глубоко, чем, например, в английском, где «оккупировать» — то есть занять — можно и помещение, и место в общественном транспорте, и где само слово не несет столь мощного и конкретного заряда, как это получилось в русском. В России назвать кого-то оккупантом можно только после того, как он незаконно, ломая оказываемое сопротивление, вторгся на защищаемую территорию.

Называть действия американцев в закрытом генконсульстве оккупацией можно было бы в том случае, если бы им оказали сопротивление, препятствуя пройти на территорию консульства. Встать на входе, отказаться пропускать представителей спецслужб и Госдепартамента, которые в ответ скрутили бы комендантов и силой проникли на территорию, — это было бы действие, позволяющее впоследствии говорить именно об оккупации. Но так как американцев впустили в генконсульство, сопровождали и не выпроводили, то и американцы в него не вторгались — они были там с согласия России.

Чем чревата подобная игра в красное словцо, читайте в статье: Собственность РФ в США: продвигать тезис об оккупации — себе во вред

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