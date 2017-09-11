Женева, Швейцария, 11 сентября, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Верховный комиссар ООН по правам человека ЗейдРаадаль Хусейн выступил 11 сентября с осуждением «систематического преследования» мусульманского меньшинства рохинджа в Мьянме, назвав его «этнической чисткой», сообщает Agence France-Press.

Eric Bridiers Совет по правам человека в ООН

«Из-за того, что Мьянма отказала в доступе экспертам по правам человека, нынешняя ситуация не может получить всесторонней оценки, однако ситуация создает впечатление хрестоматийного примера этнической чистки», — отметил он.

«Нами получены многочисленные отчеты и снимки со спутника, из которых выходит, что силы безопасности и местные вооруженные формирования сжигают деревни рохинджа», — подчеркнул аль Хусейн, заявивший о поступившей информации о проведение военными Мьянмы внесудебных казней.

Дипломат также призвал правительство Мьянмы положить конец нынешней жесткой кампании военных, привлечь все винновых к ответственности и прекратить дискриминацию рохинджа. По словам верховного комиссара, наиболее вопиющей новостью для него стало то, что правительство Мьянмы производит минирование границы с Бангладеш, чтобы предотвратить возвращение рохинджа в страну.

Аль Хусейн также осудил официальные заявления о том, что беженцы смогут вернуться в Мьянму только после предъявления «доказательства национальности». Такая мера напоминает, по словам дипломата, циничный план по отказу большому числу людей в возращении в страну.

Напомним, власти Мьянмы не признают представителей этнорелигиозной группы рохинджа, проживающих на территории штата Ракхайн, гражданами страны, называя их нелегалами, прибывшими из Бангладеш. В штате Ракхайн и прежде случались этнические столкновения с рохинджа.

Нынешний виток напряженностипроизошел, после того как 25 августа боевики «Араканская армия спасения рохинджа» — организации, признанной в Мьянме террористической, — осуществили ряд нападений на правительственные блокпосты, в результате чего погибли десятки человек. В ответ на это войска Мьянмы начали операцию, ставшей причиной бегства, по данным ООН, более 270 тыс. человек в соседний Бангладеш.