Токио, 12 сентября, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Отсутствие между Россией и Японией мирного договора — ненормально. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Россия 1». На этот раз японский лидер не сопроводил свое утверждение требованием «вернуть Японии северные территории», но именно этот вопрос, как показывает история, стал камнем преткновения в налаживании взаимопонимания между двумя странами. Как Япония и СССР пытались найти взаимную договоренность, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Ofthesea.com Фрагментарная историческая память японской политической элиты

Уже в 1955 году представитель СССР в Японии обратился с предложением о подписании мирного договора к тогдашнему министру иностранных дел Мамору Сигэмицу. После споров о формате и месте проведения встреч было принято совместное решение о назначении советско-японских переговоров в Лондоне. Этот момент можно считать началом дипломатической эпопеи, растянувшейся на десятки лет.

В ходе этих и последующих переговоров рассматривались различные претензии Японии, с частью которых Москва даже была готова согласиться. Но представители США, стоявшие за спиной японских дипломатов, направляли процесс переговоров так, чтобы избежать возможности какой-либо договоренности. В ход шли даже прямые угрозы. Так, госсекретарь США Джон Даллес в октябре 1955 года разразился нотой в адрес правительства Японии, в которой предупреждал, что нормализация отношений с СССР может стать препятствием для осуществления программы помощи Японии, разрабатываемой правительством США. При этом все юридические основы для планируемой нормализации были четко прописаны в документах, принятых Японией в момент капитуляции.

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