КНР надеется, что СБ ООН сможет разрешить конфликт на Корейском полуострове
Пекин, 11 сентября, 2017, 12:17 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан прокомментировал голосование по проекту резолюции, подготовленной США, о санкциях в отношении КНДР, которая в начале сентября провела испытания водородной бомбы.
Голосование состоится во второй половине дня 11 сентября. По словам китайского дипломата, КНР надеется, что резолюции СБ ООН смогут разрешить проблему денуклеаризации Корейского полуострова, а также приведут к установлению мира и стабильности в регионе, пишет «Синьхуа».
"Позиция КНР по вопросу северокорейской ядерной программы последовательна и ясна. Мы выступаем за мирное разрешение конфликта путем консультаций и переговоров. МИД КНР поддерживает необходимость принятия дополнительных мер со стороны СБ ООН в отношении Пхеньяна», — отметил пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, США выпустили пересмотренный проект резолюции, накладывающий санкции на КНДР.