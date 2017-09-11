Пекин, 11 сентября, 2017, 12:17 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан прокомментировал голосование по проекту резолюции, подготовленной США, о санкциях в отношении КНДР, которая в начале сентября провела испытания водородной бомбы.

Wikimedia.org Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Голосование состоится во второй половине дня 11 сентября. По словам китайского дипломата, КНР надеется, что резолюции СБ ООН смогут разрешить проблему денуклеаризации Корейского полуострова, а также приведут к установлению мира и стабильности в регионе, пишет «Синьхуа».

"Позиция КНР по вопросу северокорейской ядерной программы последовательна и ясна. Мы выступаем за мирное разрешение конфликта путем консультаций и переговоров. МИД КНР поддерживает необходимость принятия дополнительных мер со стороны СБ ООН в отношении Пхеньяна», — отметил пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, США выпустили пересмотренный проект резолюции, накладывающий санкции на КНДР.