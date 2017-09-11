Пекин, 11 сентября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Правительство Китая заявило, что уровень радиации, после испытания Северной Кореей водородной бомбы, остался на прежнем уровне, сообщает 11 сентября Agence France-Presse.

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Министерство защиты окружающей среды отметило, что мониторинг за радиоактивным фоном был прекращен, после того как специалисты пришли к выводу о том, что угрозы для окружающей среды Китая не наблюдается.

«Всесторонняя оценка ситуации привела к выводу, что ядерные испытания в КНДР не нанесли никакого ущерба окружающей среде Китая», — говорится в заявлении министерства.

«После восьми дней непрерывного мониторинга, никаких аномальных результатов не было обнаружено», — отмечают эксперты.

Япония, в свою очередь, также провела соответствующие исследования и также не обнаружила негативных последствий для своей экосистемы.

Напомним, 3 сентября Северная Корея провела шестые ядерные испытания, они стали мощнейшими за всю историю. Взрыв водородной бомбы вызвал жесткую реакцию со стороны мирового сообщества. 11 сентября СБ ООН будет рассматривать очередной пакет санкций в отношении КНДР.