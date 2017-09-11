Вашингтон, 11 сентября, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Писатель, сценарист, автор комиксов и один из создателей персонажа Росомаха (из вселенной комиксов Marvel) Лен Уэйн скончался в США в возрасте 69 лет, новость о его смерти 10 сентября опубликовал на своей странице в Twitter писатель Брайан Майкл Бендис.

BagoGames Росомаха (на переднем плане) персонаж цикла комиксов «Х-men»

О причинах смерти Уйна не сообщается, однако издание The Wrap напоминает, что с марта 2017 года на странице в Twitter писатель периодически публиковал подробную информацию о своих проблемах со здоровьем.

За последнее время он перенес операцию на позвоночнике, у него также возникла проблема с ногой — на его пятке развился абсцесс. Последняя операция должна была состояться в четверг, 7 сентября 2017 года.

Сообщения в Twiter о болезнях нередко сопровождались юмористическими комментариями, в последний раз он написал, что хотел бы иметь такую же регенерацию, как и у Росомахи.

Он создавал этого культового персонажа в соавторстве с художником Доном Рамитой и Гербом Тримпом. Первый раз Росомаха появился в 181 выпуске комикса «Невероятный халк». Издание отмечает, что персонажи, созданные Уэйном, помогли заработать создателям фильмов по вселенной «Люди Икс» более $ 1 млрд.

Напомним, последним фильмом, где появился Росомаха был «Логан», его роль уже в который раз исполнил актер Хью Джекман. В основу картины легла серия комиксов «Old Man Logan» рассказывающая об истории упадка организации Людей Икс в альтернативном мире.