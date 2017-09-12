Пхеньян, 12 сентября, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Официальная культура Северной Кореи является «издевательской». Таково мнение специалистов по культуре, являющихся приверженцами западной точки зрения на человека. Взорвется ли северокорейское общество по образцу СССР, не устоявшего перед западной пропагандой, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Людмила Лис.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Коллективизм, продвигаемый северокорейскими идеологическими структурами, считается «извращением человеческой природы» с точки зрения либерально-западнического подхода, делающего ставку на индивидуализм и критику политических структур. Такое понимание свободы на Западе делает происходящее в КНДР источником постоянного недоумения и возмущения. Всенародное выражение горя или радости по поводу тех или иных событий громогласно объявляется «лицемерием». Используя опыт крушения СССР, многие западные эксперты считают правомерным разрушение северокорейского общества под действием «западной пропаганды, несущей правду людям».

Но есть нюанс: в рекламе западного образа жизни в позднем СССР активное участие принимали партийные элитарии и спецслужбисты. Пока в Северной Корее партия и спецслужбы не захотят покончить жизнь самоубийством по примеру перестроечных деятелей, вряд ли стране грозит смерть от «сексуальной и культурной революции», несомой адептами света с Запада.

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