Москва, 11 сентября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В Москве на праздничные мероприятия, посвященные Дню города, 9 и 10 сентяюря пришли около 11,5 миллиона человек, сообщается на портале мэра Москвы.

Artem Svetlov Москва, салют на День Города

По данным департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, 9 праздничные площадки посетили 6,5 миллиона человек, 20 сентября — около 5 миллионов москвичей и гостей столицы.

В 2016 году участников праздника было меньше — порядка 10 миллионов, уточнили в департаменте.

Главные праздничные мероприятия, приуроченные 870-летию Москвы, прошли на Тверской улице. Там работали площадки «Москва покоряет», «Москва строит», «Москва изобретает», «Москва созидает», «Москва ставит рекорды», «Москва открывает».

9 сентября на празднование Дня города пришли глава государства Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев.

Президент России выступил с речью на праздничном концерте в честь 870-летия Москвы, который состоялся на Красной площади, и заявил, что «Москва — это центр государственности».

В департаменте отметили, что все мероприятия прошли без происшествий, безопасность обеспечивали 18 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников и более 1000 сотрудников частных охранных организаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, в День города в Москве было проведено более 400 крупных праздничных мероприятий на более чем 300 общегородских, окружных и районных площадках.

Власти Москвы потратили на празднование Дня города порядка около 750 млн рублей, что на 160 млн рублей больше, чем в 2016 году.

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