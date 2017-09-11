Ярославль, 11 сентября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Областной единый информационно-расчетный центр начал выставлять платежные документы жителям Дзержинского района Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Самый большой район Ярославля перешел на квитанции от ЯроблЕИРЦ

Соответствующий договор между Управдомом Дзержинского района и ЯроблЕИРЦ был заключен 1 августа, поясняют в региональном правительстве.

«Базы данных нам переданы в полном объеме, нашей задачей было их обработать. Дзержинский — самый большой район Ярославля, поэтому этот процесс занял немало времени. В связи с этим квитанции вышли немного позднее обычного, сроки оплаты продлены до 20 сентября. Людям, у которых субсидии, оплату необходимо произвести до 15 сентября» — рассказала генеральный директор ЯроблЕИРЦ Любовь Новоселова.

В Дзержинском районе открыт дополнительный офис единого центра. Руководство ЯроблЕИРЦ рекомендует жителям по всем вопросам обращаться по адресам и телефонам, указанным на обратной стороне квитанции. В случае возникновения претензий в следующем месяце будут сделаны перерасчеты, уточнены показания приборов учета.

В квитанцию ЯроблЕИРЦ не войдет услуга по горячему водоснабжению и отоплению, ТГК-2 выставляет жителям Дзержинского района счета самостоятельно.

Жителям разъясняют, что квитанции ЯроблЕИРЦ оплачиваются без комиссии в отделениях Почты России, отделениях и терминалах Сбербанка и «Промсвязьбанка», через личный кабинет на сайте ЯроблЕИРЦ, в кассах «ТНС-Энерго» и действующих кассах МУПов. В перспективе — заключение договоров с другими агентами, имеющими собственные кассы на территории Ярославской области.

В региональном правительстве отмечают, что «роста коммунальных расходов для населения с введением ЯроблЕИРЦ не произошло, технологии ЕИРЦ позволяют в ежедневном режиме расщеплять платежи и направлять их ресурсоснабжающим организациям напрямую, без задержек на счетах управляющих компаний».