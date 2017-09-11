Байконур, Казахстан, 11 сентября, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Протон-М» выведет на орбиту спутник связи Амазонас-5, старт запланирован на 11 сентября. Об этом сообщается на сайте Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева.

(сс) alexpgp Ракета-носитель Протон-М

«Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с КА «Амазонас-5» запланирован с пусковой установки 39 пл.200 космодрома Байконур 11 сентября 2017 года в 22:23:41 мск», — говорится в сообщении.

Спутник Amazonas-5 предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки. Он был произведён компанией Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания).

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и телекоммуникационным космическим аппаратом «Амазонас-5» вывезена на стартовый комплекс и установлена в вертикальное положение на пусковой установке.

После этого специалисты Роскосмоса провели автономные и комплексные испытания систем ракеты-носителя и разгонного блока, отработку и анализ телеметрической информации.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий старт «Протон-М» состоялся 17 августа. Ракета-носитель вывела на орбиту космический аппарат военного назначения для Минобороны России.