Ярославль, 11 сентября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. В Ярославле работы по капремонту идут в доме №3 в Первомайском переулке, который относится к ансамблю Казанского женского монастыря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru В Ярославле восстанавливают жилые дома, относящиеся к ансамблю Казанского монастыря

Здание построено в 40-х годах XIX века, в нем располагались монашеские кельи и монастырская больница.

На объекте производится комбинированный капитальный ремонт — фундамента и фасада. Работы начались 20 августа, выполнено больше половины запланированного объема.

«На данном объекте мы выполняем усиление и гидроизоляцию фундамента, а также капремонт фасада. Как любой памятник архитектуры, этот дом имеет свои особенности. Фундамент бутовый, построенный по технологиям XIX века. В течение долгого времени его размывало внутренними водами, он просел, появились трещины. Мы имеем достаточно большой опыт в восстановлении таких сложных объектов, поэтому могу с уверенностью сказать, что после капитального ремонта дом прослужит еще столько же, сколько и до него» — рассказал директор подрядной организации Александр Васильев.

Подрядчик планирует завершить работы к концу сентября.

Сейчас одновременно ведутся работы на 300 объектах, из них более чем 30 — объекты культурного наследия, расположенные в областном центре. Региональный фонд ставит подрядчикам задачу выполнить ремонт на высоком качественном уровне при любых погодных условиях.