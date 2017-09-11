Ярославль, 11 сентября, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Ярославская партия «Родина» на выборах в муниципалитет города набрала меньше всех голосов — 0,9% ‑ и считает это успехом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип партии «Родина»

На выборах в муниципалитет Ярославля местное отделение партии «Родина» набрало самый низкий балл — за нее проголосовало всего 0, 9%, то есть около 2700 голосов.

«Мы довольно этим результатом. За два месяца работы набрать такое количество голосов — это неплохо. Мы рассчитывали на 1,2−1,4% и практически подобрались к этим показателям. Теперь мы продолжим работу и сосредоточим все усилия на выборах в областную думу, которые пройдут через год», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения партии «Родина» Тарас Сидорин.

Напомним, что два месяца назад в Ярославской области федеральный центр полностью поменял руководство партии из-за нежелания ярославского отделения идти на муниципальные выборы.