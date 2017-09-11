Пекин, 11 сентября, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Сотрудник Академии наук КНР Цао Чуньсяо рассказал журналистам о перспективах развития авиационной промышленности страны на ближайшие пять лет. По словам эксперта, в настоящее время главной задачей китайских авиастроителей является окончание разработки первого китайского авиадвигателя Changjiang-1000 (CJ-1000).

Airliners.net Самолет Comac C919

«Около 23% деталей двигателя CJ-1000 выполнены из специального титанового сплава, благодаря чему двигатель будет отличатся своей надежностью и улучшенными техническими характеристиками», — отметил Цао Чуньсяо.

Эксперт добавил, что к концу 2019 года все строящиеся лайнеры С919 будут оснащаться уже отечественными двигателями. До этого времени силовая установка С919 будет представлена LEAP-1C — двигателем, построенным совместным французско-американским предприятием CFM International, пишет «Сина синьвэнь».

«Первый опытный образец CJ-1000 будет представлен уже в конце 2017 года. После серии заводских испытаний будет налажено серийное производство, к концу 2019 года CJ-1000 станет главным двигателем для всех китайских гражданских самолетов», — заявил генеральный директор AECC Commercial Aircraft Engines Co. Фэн Цзиньчжан.

CJ-1000 разрабатывается специально для C919, но ожидается, что к 2025 году китайские двигатели будут установлены на Boeing 737 или Airbus 320, производство которых уже налажено на территории КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская авиастроительная корпорация СОМАС сообщила о поступлении новых заказов на первый китайский узкофюзеляжный самолет С919.