Москва, 14 сентября, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Диспуты, ведущиеся между верующими и атеистами, часто заходят в тупик по вопросу различно понимаемой «пользы». Можно ли привести понимание добра в религиозном и светском ключе к единому знаменателю, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

ru.wikipedia.org «Диспут», Рафаэль Санти, 1509—1510 годы

В действительности можно. Добро, в том понимании, как его декларирует религиозное сознание, есть результат человеческого поступка, направленного на благополучие другого. И в этом поступке содержится результат благополучия самого дающего. В целом, если говорить простыми словами, верующие работают на благополучие общества и получают моральный и материальный результат, улучшая социум вокруг себя.

Да, возможно, этим они работают также и на свое «личное спасение». Но в общественном делании его позиция вряд ли сильно отличается от позиции доброго светского человека. Мораль, ставшая основой закона, в том числе и гражданского, вот та идея, которую проповедовал Христос. Именно эту идею и пронесла христианская церковь сквозь тысячелетия. И именно она способна противостоять лицемерию и уловкам живущих под девизом «Что не запрещено, то разрешено».

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